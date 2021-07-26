شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال وشباب تنمية المواهب فى حفل غنائى على المكشوف بالأوبرا .. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلاً غنائياً لأطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور عبد الوهاب السيد وذلك فى الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء على المسرح المكشوف تدريب كورال الأطفال للدكتورة داليا حسنين وتدريب سوليست الشباب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار.









يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات الوطنية والدينية والتراثية التى ابدعها كبار الشعراء والملحنين ومنها يا رحمن،الفن ، يا ورد مين يشتريك، قلبى دليلى، امتى الزمان، على بلد المحبوب، رمش عينه، البنات البنات، إن كنت ناسى، زي الهوا، إن راح منك يا عين، النور مكانه، روحى وروحك، طلعت يا محلا نورها، يا حلو نادينى، ياوابور قوللى، عاليادى، القمح الليلة، يا حلو يا اسمر، عطشان يا اسمرانى، ساكن فى حي السيدة، مصر هي امى وحبيبتى من ضفايرها.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تم تأسيسه بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين في مختلف مجالات الفنون واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.