شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم اللبنانية مونيا عقل "كوستا برافا" يشارك في مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان فينسيا في دورته الـ 78 عن مشاركة فيلم المخرجة اللبنانية مونيا عقل "كوستا برافا"، في مسابقة Orizzonti Extra، وبمشاركة الممثلة والمخرجة نادين لبكي و صالح بكري ونادية شيربل، وهو الفيلم الذي فازت مخرجته مونيا عقل بجائزة التطوير في مسابقة ملتقى مهرجان الجونة السينمائي، وتبلغ قيمة الجائزة عشرة الآف دولار.

تلعب نادين لبكي وصالح بكري دور زوجين يقرران ترك التلوث السام لمدينتهما بيروت ، على أمل بناء حياة مثالية في منزل في الجبال، ولكن تحطمت أحلامهما عندما تم بناء مكب نفايات بجوارهما مما أدى إلى جلب القمامة والفساد الذي كانوا يأملون في تركه وراءهم.

مهرجان فينسيا السينمائي فى نسخته الـ 78، التى من المقرر أن تقام فى الفترة بين 1 إلى 11 سبتمبر من العام الجارى 2021 ، وأضاف قسم جديد إلى أقسام الأفلام المتاحة الآن، وهو تحت اسم Orizzonti Extra، ويشمل مجموعة مختارة من الأعمال التجريبية التي ستحل محل قسم Sconfini الحالي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

القسم الجديد سيكون مكملاً لاختيار مسابقة Orizzonti في فينسيا ولكنه سيركز على "الاتجاهات الجديدة في السينما العالمية"، وبالتالى سيكون موجهًا نحو المخرجين الجدد والصاعدين.

قال المهرجان إن أفلام القسم الجديد Orizzonti Extra يجب أن تكون مدتها 60 دقيقة على الأقل ولكن لا توجد قيود أخرى من حيث الطول أو الأسلوب أو النوع، على أن تحكم لجنة التحكيم على الاختيار ومنح جائزة أفضل فيلم.

نظرًا للوضع الذى تسببت فيه جائحة COVID-19 ، قالت فينسيا إنها ستنظر في الأفلام التي اكتملت قبل 12 سبتمبر 2020، شريطة ألا تكون قد اكتملت قبل 7 سبتمبر 2019، وشريطة عدم تقديمها مسبقًا ورفضها، لمهرجان 2020 ولم تكن متاحة للتوزيع التجاري أو المعرض عبر الإنترنت.