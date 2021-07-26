إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها بالدعاء لوالدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

ونشرت إيمي صورة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"أرجو الدعاء لها، ربنا يشفيها".

وانتشرت خلال الأيام الماضية شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، ونفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، مشيرًا إلى أنها مازالت تتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات.

وقال نقيب المهن التمثيلية: "إن الخبر الذي تم تداوله بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز شائعة سخيفة"، مناشدًا وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تتعلق بالحالة الصحية للفنانين.