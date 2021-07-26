شقيق ياسمين عبدالعزيز: "بطلنا نرد على إشاعات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان وائل عبدالعزيز صورة تجمعه بشقيقته "ياسمين" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق وائل على الصورة: "بطلنا نرد على إشاعات".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب الجمهور مساء السبت الماضي، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، وكتب عبر موقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

وأعلن شقيقها وائل عبد العزيز، يوم الأربعاء الماضي، خروج ياسمين عبد العزيز من غرفة العناية المركزة، ونقلها لغرفة عادية تحت الملاحظة.