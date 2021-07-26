بسبب كليباتها وأغانيها.. اتهامات بالاقتباس تطارد نانسي عجرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

مع طرح الفنانة نانسي عجرم كليب أحدث أغانيها "سلامات"، بدأ رصد أوجه الشبه بين مشاهده والمشاهد التي قدمت بها المطربة الإنجليزية دوا ليبا كليب أغنيتها "حمى-fever" العام الماضي، وهو ما وضع النجمة اللبنانية للمرة الثالثة أمام تهمة الاقتباس.

وشهد كليب "سلامات" الذي تولى إخراجه اللبناني سمير سرياني بفكرته وسيناريو المشاهد التي تظهر بها الفنانة نانسي عجرم معصديقاتها، العديد من أوجه الشبه مع كليب المطربة الإنجليزية دوا ليبا.

وظهرت الفنانة نانسي عجرم في كليب أغنيتها، وهي تهرب مع صديقاتها من أحد المطاعم دون دفع فاتورة الطعام، وغنائها ورقصها فيالشوارع ليلا، وهي المشاهد نفسها التي قام عليها كليب "fever" ، الذي طرحته المطربة البريطانية عبر موقع يوتيوب عام 2020.

أغنية “سلامات” من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، توزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر، إخراج سمير سيرياني.

حاجات خصوصية

وكانت أغنية "حاجات خصوصية" التي طرحتها الفنانة نانسي عجرم، قد طاردتها نفس الاتهامات، إذ توالت التعليقات عن تشابه اللزمةالموسيقية في أغنيتها "حاجات خصوصية" مع أغنية "إسكندرية" التي سبق وقدمها المطرب السعودي هيثم الشاولي، وهي من كلمات الشاعر عماد زيور، وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع مايكل جمال.

وعلق الملحن حمدي صديق "ملحن أغنية حاجات خصوصية" في تصريح لموقع "الخليج 365"، وقال: "بداية أؤكد سعادتي بالتعاون مجددا معالفنانة نانسي عجرم، وفيما يخص العمل ومع كامل التقدير للفنان هيثم الشاولي، لم يسبق لي ولا للموزع محمد مصطفى أن سمعنا عنه أوعن العمل الخاص به".

وأضاف: "الموزع الموسيقي محمد مصطفى من الأسماء صاحبة التاريخ في المجال، ومن الصعب تصور أن يغامر بالقيام بالنقل عن العملالمشار له، وهو ليس في حاجة لذلك أصلا مع تأكيدي أنه لم يسمع لا الغنوة ولا المطرب".

أغنية "حاجات خصوصية" من كلمات الشاعر أحمد شتا، وألحان حمدي صديق، وتوزيع محمد مصطفى.

جاية معاك

وبعد طرح الفنانة نانسي عجرم كليب أغنية "جاية معاك" من كلمات الشاعر خالد تاجج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم،كانت على موعد مع المقارنة مع أغنية "أخيرا اتجرأت" التي طرحتها الفنانة شيرين عام 2009، وهي من ألحان الملحن وليد سعد أيضا، وكتبكلماتها الشاعر نادر عبد الله.

وكان مؤلف أغنية "جاية معاك" الشاعر خالد تاج الدين قد أعلن خلال حوارها في برنامج "et بالعربي"، عن تقديمها على نفس الروح والطابع الذي سبق وقدمت به الفنانة ناسي عجرم أغنيتها الشهيرة "أخاصمك اه"

ويضم ألبوم نانسي 14 أغنية منها، "هيدا أنا" من كلمات إميل فهد ،وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق، و"سلامات" من كلماتشادي نور ،وألحان محمد يحيى، وتوزيع هادي شرارة، وياما" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"حياة" منكلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد ،وتوزيع هادي شرارة، و"حاجات خصوصية" من كلمات أحمد شتا، وألحان حمدي صديق، وتوزيعمحمد مصطفى، و"عاتب ولوم" من كلمات أحمد عرفان وألحان محمد رحيم وتوزيع محمد مصطفى، و"علشانك" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب،