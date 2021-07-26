تطورات جديدة في حالة الفنانة دلال عبد العزيز

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 04:13 مساءً - منذ 51 دقيقة

نقلت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، مساء أمس الأحد إلى مستشفى حكومي بعد مرور 3 أشهر على تواجدها في مستشفى خاص لتلقي العلاج، وفقا لما أفادت مصادر طبية.

صحيفة “الوطن” المصرية لفتت إلى أن الأطباء في المستشفى الخاص وعلى مدار 3 أشهر قدموا ما لديهم للحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، التي تعاني من تليف في الرئة، تأثرا بإصابتها بفيروس كورونا أواخر شهر أبريل الماضي، مؤكدة أن الحالة الصحية للفنانة المصرية تحتاج لأكسجين بصورة دائمة من أجهزة مساعدة على التنفس، لكنها لم توضع على جهز تنفس صناعي.

وأوضحت المصادر أن دلال عبدالعزيز شفيت من فيروس كورونا، لكنها لم تتخلص من تبعات الفيروس التي أثرت على حالتها الصحية، معقباً أن الحالة الصحية للفنانة تحتاج إلى المزيد من الوقت لعودة الرئة لما كانت عليه قبل الإصابة.

هذا وقد انتشرت أول أمس أنباء حول وفاة دلال عبدالعزيز، ماتسبب بحدوث ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشر بعض وسائل الإعلام المحلية الخبر.

لكن الإعلامي المصري رامي رضوان نفى وفاة حماته، وهاجم الصُحف التي نشرت الخبر، وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر): (الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه).

ووجه رامي رضوان رسالة لرؤساء تحرير الصحف التي نشرت الخبر، وقال:(للسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا ايه القرف ده؟).

وحرص الفنان حسن الرداد على نفي الخبر أيضاً مهاجماً الصحف التي نشرت الخبر، وكتب عبر حسابه على (تويتر): (يا ريت المواقع الصحفية اللى بيكتبوا اى اخبار عشان يعملوا نسب مشاهدة ارحمونا شوية و راعوا مشاعر الناس).

واعترف الفنان المصري عمرو عبد الجليل، أنه السبب وراء شائعة وفاة دلال عبد العزيز، معلناً تحمُّله مسؤولية انتشارها مقدماً اعتذاره. وكتب عمرو جليل، عبر حسابه الشخصي في (فيسبوك): (أحد الأدمنز قام بنشر خبر غير مؤكد منذ قليل، وأتحمل مسؤولية الاعتذار للجميع)، متمنياً الشفاء العاجل للفنانة القديرة دلال عبد العزيز.