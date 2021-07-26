سمية الخشاب تكشف عن توقعاتها للـ10 سنوات القادمة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت الفنانة المصرية “سمية الخشاب”، عن توقعاتها لمستقبلها خلال السنوات العشر القادمة.

وترى الخشاب نفسها حاكمة للعالم بعد عشر سنوات، حسبما قالت في تغريده على حسابها الرسمي في تويتر، لافتة إلى أنها سوف تتخذ جملة من القرارات أبرزها منع الحروب وإعدام المتحرشين.

وخلال دردشة مع المتابعين على حسابها الرسمي، قالت الخشاب ردا على سؤال متعلق بتوقعاتها لمستقبلها بعد عشر سنوات “أرى نفسي أحكم العالم بعد 10 سنوات”.

وأضافت “عندما أحكم العالم سوف أصدر قانونا بحبس مؤيدي العنصرية، وسوف أحاكم كل الأشخاص الذين يحكمون على الآخرين ويتدخلون فيما لا يعنيهم، كما سوف أصدر قرارا بإعدام كل المغتصبين والمتحرشين، وسأمنع الحروب”.

ووعدت سمية جمهورها بطرح ألبومها “الخليجي” قريبًا، معربة عن تمنياتها العمل مع المخرج الأمريكي روبرت بي ويد.

الجدير بالذكر، أن “سمية الخشاب” شاركت “عمر كمال” في كليب أوعدك الذي حقق نسبة مشاهدة عالية ونال إعجاب الجمهور، كما شاركت “الخشاب” في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل موسى مع “محمد رمضان”، و”هبة مجدي” ونخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف “ناصر عبد الرحمن” ومن إخراج “محمد سلامة”.