شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوود فى ذكرى رحيل محمد خان الخامسة: كنت محظوظ أنى قدمت دور في آخر فيلم له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم أحمد داوود الذكرى السنوية الخامسة للمخرج الكبير محمد خان، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 26 يوليو عام 2016، ونشر داود صورة تجمعه بمحمد خان وأبطال فيلمه الأخير "قبل زحمة الصيف"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق: "في ذكرى رحيله، كنت محظوظ أني قدمت دور جمعة في آخر فيلم لمحمد خان "قبل زحمة الصيف.. الفيلم شارك في الدورة 12 بمهرجان دبي السينمائي الدولي.. الله يرحم المخرج الكبير استاذ محمد خان، اسألكم الفاتحة".



احمد داوود

وتوفى المخرج محمد خان يوم 26 يوليو 2016، حيث يعد محمد خان من أبرز مخرجى السينما الواقعية التى انتشرت فى جيله من السينمائيين نهاية السبعينيات وطوال ثمانينات القرن الماضى، وانحسر نشاطه السينمائى خلال السنوات الأخيرة، شارك فى كتابة 12 قصة من 21 فيلماً قام بإخراجها، متزوج من وسام سليمان كاتبة السيناريو لفيلميه "بنات وسط البلد" و"فى شقة مصر الجديدة"، وتعمل ابنته نادين خان أيضاً فى مجال الإخراج السينمائى.

محمد خان، وصف نفسه بـ "المخرج الديكتاتور"، وذلك خلال لقاء تليفزيونى نادرله، حيث قال، "عادل إمام قال عنى إنى ديكتاتور ناعم.. وهو مغلطش أنا ديكتاتور فعلا، وهنا الديكتاتوربمعنى مختلف، فأنا استمع جيدا، ولكن في النهاية القرار قرارى مهما حصل".