شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Spencer عن الأميرة ديانا يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان فينسيا عن مشاركة فيلم الدراما Spencer، بطولة النجمة كريستين ستيوارت في مهرجان فينيسيا السينمائي، في دورته المقبلة وذلك في المسابقة الرسمية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد الذى يحمل عنوان Spencer، من تأليف ستيفن نايت، مبتكر "بيكي بلايندرز" وإخراج بابلو لاراين، تدور احداثه في عطلة نهاية الأسبوع في أوائل التسعينيات عندما قررت ديانا الانفصال عن الأمير تشارلز وسط شائعات عن الأمور، وكانت الأميرة الراحلة تقضي عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة في مقاطعة ساندرينجهام في نورفولك، عندما قررت ترك زواجها من الأمير تشارلز.

وكان موقع "ديلى ميل" قد كشف فى وقت سابق عن صور أثارت جدلاً كبيراً بعدما تميزت فيها وكانها صورة طبق الأصل من الأميرة ديانا، كما تميزت خلال الصور مع طفلين يجسدوا ابنى الأميرة ديانا وليام وهارى، خلال مرحلة الطفولة، فى أحداث فيلم Spencer التى تقوم ببطولته النجمة كريستين ستيوارت، حيث أوضح الموقع، أنه وبعد فترة طويلة من بدء التصوير أسدل الستار أخيراً عن شخصيتى الأميرين هارى ووليام في الفيلم المنتظر.

وشوهدت الممثلة كريستين ستيوارت وقتها أثناء خروجها من السيارة التى كانت تستقلها مع الأطفال، وذلك خلال مشهد مماثل تماماً لما سبق وعاشته الأميرة ديانا مع أبناءها، كما أضاف الموقع، أن الابنين ظهرا بنفس لوك الأميرين هارى ووليام.