شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تسجيل أغانى مسرحية يحيى الفخرانى "ياما فى الجراب ياحاوى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل القائمون على مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى" بطولة النجم يحيى الفخرانى، تسجيل أغانى العرض المسرحي الذى يجرى أبطاله بروفات يومية تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، ونشر مخرج العرض مجدى الهوارى فيديو من كواليس تسجيل الأغانى بالاستديو وظهرت فيه كارمن سليمان تسجل الجزء الخاص بأغنيتها، كما تواجد محمد الشرنوبي بعدما انتهى من تسجيل الجزء الخاص به.

"ياما في الجراب ياحاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من ألف ليلة وليلة" حيث يتم إعادتها حالياً مع مسرح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمها الفخرانى على خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمى وإنتاج البيت الفني للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.

العرض المسرحى من تأليف بيرم التونسي ولحنها أحمد صدقى فى العصر الذهبى لفن الأوبريت، وتدور قصتها حول الشحات (يحيى الفخراني) الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات.