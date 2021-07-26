مريم حسين على سرير المرض وتطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في الاثنين 26 يوليو 2021 02:57 مساءً - أعلنت الفنانة المغربية ” مريم حسين ” المقيمة في دبي عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بنشرها لصورة من جهاز التحليل الخاص بكورونا عبر حسابها على تطبيق سناب شات .
كما نشرت مريم حسين أيضا وهي ترقد على سرير من داخل المستشفى كاشفة عن يدها والتي كانت تعلق بها المحاليل الطبية .
ولم تكشف الفنانة المغربية عن ما إذا كانت تتلقى العلاج في المستشفى وأن حالتها تحتاج إلى عناية أكبر أم تتواجد في المنزل معزولة وتحصل على البروتوكول العلاجي .
ووجهت مريم حسين رسالة إلى جمهورها ومحبيها تطالبهم فيها بالدعاء لها فقالت عبر سناب شات : ” اللهم إني أستودعك نفسي وصحتي فيارب اشفني وعافني وارح جسدي ولا تحملني ما لا طاقة لي به ” .
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