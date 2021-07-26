شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "العارف" يسجل 31.1 مليون إيرادات فى شباك التذاكر بعد 12 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "العارف" للنجم أحمد عز أمس، إيرادات بلغت مليونًا و606 آلاف جنيه، في شباك تذاكر أمس الأحد، لتصل حصيلة إيرادات الفيلم إلى 31 مليونًا و150 ألف جنيه حصدها في 12 يوم عرض، حيث انطلق في دور العرض يوم 14 من شهر يوليو الجارى.

ويعرض في السينمات حاليًا بجانب فيلم "العارف" أفلام، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، و"مش أنا" بطولة تامر حسنى، إضافة إلى الأفلام المستمر عرضها من موسم عيد الفطر وهى و"أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، و"ماما حامل" بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد، "وديدو" بطولة كريم فهمى.

ويعد "العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".