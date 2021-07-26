شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب معرفته عن فيلم افتتاح مهرجان فينسيا Madres paralelas والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح مهرجان فينسيا السينمائي دورته الجديدة بعرض فيلم المخرج الكبير بيدرو ألمودوفار وهو Parallel Mothers أو -Madres paralelas - ، وهو فيلم إسباني من بطولة بينيلوبي كروز، وميلينا سميت، وإسرائيل إليجالدي، وآيتانا سانشيز خيخون، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسي دي بالما.

وقال بيدرو "لقد ولدت كمخرج سينمائي عام 1983 في مهرجان فينسيا و بعد ثمانية وثلاثين عامًا، دُعيت لتقديم فيلمي لافتتاح المهرجان، ولا أستطيع أن أشرح الفرح والشرف، وكم يعني هذا بالنسبة لي، أنا ممتن جدًا للمهرجان على هذا التقدير وآمل أن أكون على مستوى ذلك.

وقال ألبرتو باربيرا رئيس مهرجان فينسيا: "أنا ممتن لبيدرو المودوفار لمنحنا الفيلم لعرضه في افتتاح مهرجان فيسنيا في دورته الجديدة، وهو صورة مكثفة وحساسة لامرأتين تتعاملان مع الحمل بعواقب لا يمكن التنبؤ بها".

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتان، جانيس وآنا، يتصادف وجودهم في غرفة مستشفى واحدة حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزاب وحملا بالصدفة.

يضيف مهرجان فينسيا السينمائي فى نسخته الـ 78، التى من المقرر أن تقام فى الفترة بين 1 إلى 11 سبتمبر من العام الجارى 2021 ، قسم جديد إلى أقسام الأفلام المتاحة الآن، على أن يطرح تحت اسم Orizzonti Extra، ويشمل مجموعة مختارة من الأعمال التجريبية التي ستحل محل قسم Sconfini الحالي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

القسم الجانبي الجديد ، كما يوحي عنوانه، سيكون مكملاً لاختيار مسابقة Orizzonti في فينسيا ولكنه سيركز على "الاتجاهات الجديدة في السينما العالمية"، وبالتالى سيكون موجهًا نحو المخرجين الجدد والصاعدين.

قال المهرجان في بيان إن أفلام القسم الجديد Orizzonti Extra يجب أن تكون مدتها 60 دقيقة على الأقل ولكن لا توجد قيود أخرى من حيث الطول أو الأسلوب أو النوع، على أن تحكم لجنة التحكيم على الاختيار ومنح جائزة أفضل فيلم.

افتتحت فينسيا التسجيل الرسمي لحدثها المهم فى 2021، على أن ينظر المهرجان في الأفلام التي تم الانتهاء منها بعد 12 سبتمبر 2020، والتي لم يتم عرضها بأي شكل من الأشكال، حتى كعمل قيد التنفيذ، لأي قسم في النسخ السابقة من مهرجان فينسيا.

نظرًا للوضع الذى تسببت فيه جائحة COVID-19 ، قالت فينسيا إنها ستنظر في الأفلام التي اكتملت قبل 12 سبتمبر 2020، شريطة ألا تكون قد اكتملت قبل 7 سبتمبر 2019، وشريطة عدم تقديمها مسبقًا ورفضها، لمهرجان 2020 ولم تكن متاحة للتوزيع التجاري أو المعرض عبر الإنترنت.