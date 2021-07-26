شكرا لقرائتكم خبر عن "No Time To Die" فى السينمات فقط أكتوبر المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 3 شهور فقط تفصلنا عن مشاهدة الجزء الجديد من سلسلة جيمس بوند الشهيرة "No Time To Die"، لذلك كشفت الصفحة الرسمية لـoo7 عن فيديو يحمل لقطات جديدة من الفيلم مرفق بتعليق: "بوند يعود في السينمات فقط أكتوبر المقبل".

والجزء الجديد من جيمس بوند هو الجزء الذي طال انتظاره، حيث تم تأجيله أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير في الجزء الجديد، سافين، وهي الشخصية التي ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.