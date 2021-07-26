شكرا لقرائتكم خبر عن الناقدة عبلة الرويني عضوًا باللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الناقدة والكاتبة الكبيرة عبلة الرويني فى الدورة الـ14 من المهرجان القومى للمسرح المصرى كعضو باللجنة العليا التي ترسم السياسات وتحدد كل تفاصيل الدورة المقبلة، وهذه هي المشاركة الأولي لها في المهرجان كعضو في تلك اللجنة التي تضم خبرات مسرحية من مختلف المجالات في فن المسرح، لكنها شاركت من قبل كعضو في لجان تحكيم المهرجان.



الناقدة الكبير عبلة الرويني

وتضم اللجنة أيضًا الفنان الكبير أشرف عبد الغفور والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مديرًا للمهرجان) والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والمخرج هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.