شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم أميرة للمخرج محمد دياب يشارك في مسابقة Orizzonti بمهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان فينسيا السينمائي في دورته الـ78 عن مشاركة فيلم "أميرة" للمخرج المصري محمد دياب في مسابقة "آفاق"، "Orizzonti"، والفيلم من انتاج الفلسطيني هاني أبو أسعد، بالتعاون مع المنتج والمؤلف المصري محمد حفظي.

الفيلم من بطولة الممثلة الفلسطينية الأردنية تارا عبود، وتجسد دور فتاة فلسطينية هى نتاج تهريب حيوانات والدها المنوية من السجن، ويقوم بدور والدها فى الفيلم الممث على سليمان ووالدتها هى صبا مبارك والفيلم من إخراج محمد دياب، وتمثل باللهجة الأردنية الفلسطينية.

تارا عبود ممثلة فلسطينية أردنية، ولدت في عمّان في 2001. اختارتها مجلة سكرين إنترناشونال ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020.

بدأت تارا عبود التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، وذلك من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها من وراء الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما الشوملي، ثم ظهرت في دور رئيسي في فيلم أميرة الجبال (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الفنان عامر الخفش؛ وهي مشروعات تخرج هؤلاء المخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.

نشأت تارا عبود في بيئة فنية، فخالتها هي الممثلة الأردنية دينا رعد يغنم والتي ألهمتها وشجعتها على التمثيل. كما احترفت تارا الباليه منذ الصغر وعلى مدار 14 سنة من عمرها وبرغم مواهبها المتعددة، مثل التمثيل والعزف على البيانو والرقص والغناء، إلا أن دراستها الأكاديمية جاءت في مجال الطب.