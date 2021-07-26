شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى فى أحدث "فوتوسيشن" صيفى وسط الخضرة والمياه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة عبير صبرى لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة صيفية تتناسب مع أجواء الصيف، حيث ارتدت فستانًا مكشوف البطن ويحمل ألوانًا مبهجة وسط الخضرة وبجانب المياه، ونشرت جلسة التصوير عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ولاقت إعجاب متابعيها.



عبير صبرى

وتستأنف عبير صبرى أيضا تصوير مشاهدها في مسلسل "عودة الأب الضال" خلال الأيام المقبلة، حيث تجسد فيه دور زوجة بيومى فؤاد وتحاول النصب عليه، والعمل تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، وبطولة بيومى فؤاد، إيمان سيد، خالد منصور، شادى ألفونس، أميرة هانى، هاجر عفيفى، ونور قدرى، رانيا الخطيب، نيفين محمد، وعدد من ضيوف الشرف.

وانتهت عبير صبرى مؤخراً من تصوير فيلم "ليلة العيد" مع المخرج سامح عبد العزيز وبطولة يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتجسد فيه شخصية سيدة من حارة شعبية تعمل في "تزويق البنات" وتظهر بالنقاب خلال الأحداث.

وشاركت عبير صبرى في رمضان الماضى خلال مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.



عبير صبرى فى جلسة تصوير



عبير صبري