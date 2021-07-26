مسدس وقبلة لزوجته وسكين.. كواليس خناقات محمد خان وأحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"أحمد زكي" كان دوما المرشح الأول لبطولة أفلام المخرج محمد خان، ومع ذلك ظل المخرج في حالة صراع دائم مع بطله المفضل، وقبل وأثناء تصوير الأفلام الستة التي قدموها معا، كانت كواليس العمل حافلة بالمعارك بين الصديقين، ووصل الأمر إلى تهديد البطل للمخرج بالسكين في فيلم، وتبادل الثنائي الضرب في الشوارع في كواليس عمل آخر.

ومع حلول الذكرى الخامسة لوفاة المخرج محمد خان، الذي رحل عن عالمنا في 26 يوليو 2016، نكشف بعض ما دار في 6 أفلام تولى إخراجها وقام ببطولتها الفنان أحمد زكي، وهي أيام السادات عام 2001، مستر كاراتيه عام 1992، أحلام هند وكاميليا عام 1988، وفيلم زوجة رجل مهم فى نفس العام، موعد على العشاء، وطائر على الطريق عام 1981.

"سكين" أحلام هند وكاميليا

وعن الصراع الذي اشتعل عام 1988 في كواليس تصوير فيلم "أحلام هند وكاميليا"، الذي شاركت في بطولته الفنانات نجلاء فتحي وعايدة رياض، تحدث الناقد طارق الشناوي و في تصريحات لـ"العربية" سبتمبر 2017، قال أحمد زكي شعر أثناء تصوير فيلم "أحلام هند وكاميليا" (1988)، أن مساحة نجلاء فتحي وعايدة رياض أكبر منه، فانزعج وناقش الموضوع مع المخرج، إلا أن النقاش مع محمد خان تطور إلى اشتباك دفع أحمد زكي إلى محاولة الاعتداء عليه بالسكين، قبل أن يتم السيطرة على الوضع.

"قبلة " مستر كاراتيه

عام 1992 وجد المخرج محمد خان نفسه في موقف محرج عند تصوير فيلم "مستر كاراتيه" الذي تقوم ببطولته زوجته الفنانة نهلة سلامة أمام الفنان أحمد زكي.

وتحدثت نهلة سلامة خلال ظهورها في برنامج "شيخ الحارة" مع المخرجة إيناس الدغيدي عن ذلك، وقالت "أثناء تصوير أحد المشاهد الغرامية بيني وبين أحمد زكي، خرج محمد خان من موقع التصوير ورفض إخراج الفيلم، تاركا الأمر لمدير التصوير، كان قبلة تجمع بيني وبين أحمد زكي".

سبه بسبب "الحريف"

وفي عام 1984 عند تصوير فيلم "الحريف" دب الخلاف بين خان وبطله المفضل، قبل أن يقوم باستبعاده من العمل ويمنح البطولة لمنافسه الفنان عادل إمام.

وعن تلك الأزمة تحدث المخرج محمد خان في برنامج "معكم"، وقال: "كنت أرى بطل العمل له شارب وشعره طويل، وفوجئت عند التصوير بأن احمد زكي حضر بعد حلق شعره تماما، وقررت استبداله ومنح الدور للفنان عادل إمام".

وتابع: "عندما قلت لزكي إنني أعطيت الدور لإمام طلب مني الدخول إلى الحمام، وبعد سنوات قالي أنا دخلت الحمام عشان أشتمك”.

مسدس "السادات".

وأثناء تصوير فيلم "السادات"، وهو آخر عمل جمع الصديقين، كانت كواليس التصوير على موعد مع الخلافات بين خان، وأحمد زكي بطل ومنتج الفيلم، ووصل الأمر إلى حد تبادلهما تقديم الشكاوي في نقابة المهن السينمائية، وقيام أحمد زكي بإشهار المسدس في وجه محمد خان.