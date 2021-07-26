فن ومشاهير

صور| كيف تفاعلت نجمات تونس مع الأحداث الأخيرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تضامنت عدد من نجمات تونس، مع قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، إلى جانب إقالة الحكومة.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز تعليقات الفنانات التونسيات:

لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة صورة علم دولة تونس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يارب تونس".

عائشة بن أحمد

كما نشرت الفنانة عائشة بن احمد صورة العلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت : "فلا عاش في تونس من خانها، تحيا تونس".

درة

وكتبت درة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ربي يحفظ تونس وأهلها".

فريال يوسف

ونشرت فريال عدة صور، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت على إحدى الصور :"فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها".

ساندي علي

ونشرت الفنانة ساندي صورة علم بلدها تونس، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت : "تونس ستنتصر".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا