صور| كيف تفاعلت نجمات تونس مع الأحداث الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تضامنت عدد من نجمات تونس، مع قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، إلى جانب إقالة الحكومة.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز تعليقات الفنانات التونسيات:

لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة صورة علم دولة تونس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يارب تونس".

عائشة بن أحمد

كما نشرت الفنانة عائشة بن احمد صورة العلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت : "فلا عاش في تونس من خانها، تحيا تونس".

درة

وكتبت درة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ربي يحفظ تونس وأهلها".

فريال يوسف

ونشرت فريال عدة صور، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت على إحدى الصور :"فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها".

ساندي علي

ونشرت الفنانة ساندي صورة علم بلدها تونس، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت : "تونس ستنتصر".