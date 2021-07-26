درة: "ربي يحفظ تونس وأهلها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ بسبب الاحتجاجات التي عمت تونس أمس، حسبما ذكرت "العربية"، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وكتبت الفنانة التونسية درة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ربي يحفظ تونس وأهلها".

من ناحبة أخرى، شاركت الفنانة درة في السباق الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.