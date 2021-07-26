إليسا توجه انتقادا لاذعا لريما الرحباني!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ 56 دقيقة

في جلسة أسئلة وأجوبة مع متابعيها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد، تلقت الفنانة اللبنانية إليسا سؤالا بشأن رأيها في “هجومية ابنة السيدة فيروز، ريما الرحباني مع الكل، وكيفية وضعها لوالدتها بهذه الصورة”.

وانتقدت إليسا، ريما الرحباني، بسبب تصرفاتها وأسلوبها المهاجم عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وأجابت إليسا على السؤال بالتأكيد في البداية أن “فيروز للكل”، وتابعت: “نهاد حداد (الاسم الحقيقي لفيروز) هي أم لريما لكن فيروز هي أمنا كلنا”.

وأضافت: “طريقة ريما لا تعنيني لكن من تكون والدته أسطورة لا يستطيع أن يتصرف بهذه الطريقة احتراما لتاريخها وصورتها”.

​يشار إلى أن ريما الرحباني نشرت مؤخرا صورة حديثة تجمعها بوالدتها فيروز.

وأظهرت الصورة المشتركة الفنانة فيروز للمرة الأولى بعد آخر صورة لها التقطت خلال اجتماعها بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وبدت فيروز بصحة جيدة في الصورة بالرغم من التصريحات والأنباء المنتشرة عن سوء حالتها الصحية.

وأرفقت ريما الرحباني الصورة بعبارة “سيلفي والماضي خلفي”.

وتحرص ريما الرحباني دائما على نفي شائعات الوفاة التي تطال والدتها الفنانة فيروز، والتي انتشرت خلال السنوات الأخيرة.