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محمد رمضان يثير الجدل بصورتين من داخل طائرته الخاصة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

محمد رمضان

عاد الفنان المصري محمد رمضان لإثارة الجدل من جديد بصورتين التقطهما من داخل طائرته الخاصة العائدة من دبي.

وتعرض رمضان لانتقادات حادة من الجمهور لنشره صورته على موقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها وهو يجلس عاريا على كرسي الطائرة، ويدخن السجائر ويحمل على قدمه لاب توب. وترك الفنان المصري الصورة دون تعليق، إلا أن الجمهور هاجمه بشدة.

كان محمد رمضان، نشر مقطعا مصورا له، يظهر فيه وسط مجموعة من جمهوره. ويظهر رمضان في المقطع المصور الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، وسط مجموعة من الأشخاص في الساحل الشمالي يحاولون التقاط الصور التذكارية معه.

وعلق رمضان على المقطع: “اللي يفرح جمهوري يفرحني واللي يزعل جمهوري أزعله”.

يقضي رمضان عطلته الصيفية، برفقة أسرته في الساحل الشمالي، ويشارك جمهوره ومتابعيه بمقاطع فيديو تظهر التفاف جمهوره حوله في كل مكان يذهب إليه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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