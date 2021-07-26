نجوى كرم تدخل القفص الذهبي قريبا.. حقيقة أم شائعة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن تفاصيل زواج الفنانة اللبنانية نجوى كرم قريباً.

وكشفت نضال الأحمدية خلال حوار في برنامج "سؤال محرج" مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة، أن الفنانة نجوى كرم ستدخل القفص الذهبي قريباً مع شاب مهم في عالم الأعمال.



وأكدت الأحمدية أن الإعلان عن هذا الموضوع رسمياً سيتم من خلال النجمة اللبنانية خلال الأيام القليلة المقبلة.





ولم ترد نجوى كرم على خبر زواجها، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية.

إطلالة مميزة

في السياق، شاركت الفنانة اللبنانية صُورة جديدة لها منذ ساعات، متألقة بجمبسوت باللون الأسود، ورافق تداول الصُور أخبار عن أن الصُورة من الحفل الذي سيقام اليوم لإعلان العلاقة العاطفية، إلا أن الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى نفت الأمر تماماً وعلقت بـ"نجوى كرم في حفل زفاف ابن مصمم الأزياء بسام نعمة وليس زفافها وكل اللي سمعتوه الليلة #لت_حكي".



