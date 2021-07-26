شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يحتفل بمرور 15 عامًا على فيلم "تيتو".. بكلمات "الحكاية مبتنتهيش"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد النجم أحمد السقا ذكرياته مع فيلم "تيتو" حيث مر على عرض الفيلم 15 عامًا، وهو من أنجح الأفلام التي قدمها السقا، وكانت تناقش قضية مهمة كما أن الفيلم كان به العديد من النجوم مثل حنان ترك والراحل خالد صالح.

وكشف السقا عن مقطع من الفيلم مع أغنيته الشهيرة بكلمات "كان نفسه في يوم يعيش..والحكاية مبتنتهيش"، وشارك السقا الفيديو مع المخرج طارق العريان، مخرج فيلم "تيتو".

ويحكي الفيلم قصة حياة طاهر عبد الحي سليم (أحمد السقا) الذي دفعته ظروفه لحياة الإجرام ومحاولاته لكي يترك حياة الاجرام ويتوب ليحيا حياة شريفة أو أن "يبقى نظيف" على حد تعبيره وعن المشاكل التي تواجه عن محاولته التوبة مع العقيد رفعت السكري (خالد صالح)، الذي برع في تقديم شخصية الشرير.

وعلي جانب اخر يطرح صناع فيلم العنكبوت العمل بدور العرض السينمائية أغسطس المقبل بعد عدة تأجيلات بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأصبح العمل جاهزاً للعرض بعد فترة طويلة من التصوير والتوقفات، والفيلم بطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ومنى زكي، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفى، ومحمد ممدوح الذى يظهر ضيف شرف ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة.