شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم تونس يتضامنون مع قرارات قيس سعيد: ربى ينصرنا على الخونة والانتهازيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضامن عدد من النجوم التونسيين مع قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، إلى جانب إقالة الحكومة، وحرصوا على مشاركة تضامنهم عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب النجم صابر الرباعي، عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"عاشت تونس و شعبها و ربي ينصرنا على الخونة و الإنتهازيين ..تونس النصر بلادي"، فيما كتبت درة عبر خاصية ستوري :""تحيا تونس" و"ربي يحفظ تونس وأهلها".



درة



صابر الرباعي

فيما نشرت عائشة بن أحمد صورة العلم التونسي مصحوبة بتعليق عبر حسابها بموقع "انستجرام": "فلا عاش في تونس من خانها، تحيا تونس"، فيما كتبت ساندي علي "تونس ستنتصر" و"تحيا تونس... تونسنا فوق الجميع".



عائشة بن احمد

كما تضامنت الفنانة فريال يوسف مع قرارات رئيس تونس قيس سعيد وقالت :" قرارات الرئيس قيس سعيد رجعت الأمل إلى روح كل تونسي قلبة علي بلاده ولو بجزء بسيط، التونسي اللي ما باعش ضميره التونسي الغير مأجور.. لكن الرئيس دخل في مواجهة مع خصم ومش أي خصم .. أملى كبير في ربي وأن شاء الله أولاد بلادي يرجعوا يتمتعوا بعيشة كريمة وبكرامة في بلاد أرضها طيبة .. ربي يحمينا وتحيا تونس".



فريال يوسف



فريال يوسف

وتشهد تونس حالة من الغضب الشعبى ترجمته العديد من الاحتجاجات التي ضربت العديد من المناطق في البلاد، احتجاجا على السياسات التي تتبناها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء هشام المشيشى، والبرلمان الذى تهيمن عليه حركة النهضة، خاصة مع التفشى الكبير لوباء كورونا، والتردى الكبير الذى شهدته الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما دفع إلى المطالبة بمحاسبة الحكومة، والبرلمان ورئيسه راشد الغنوشى.

وأصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، العديد من القرارات مثل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، في خطوة ربما تمهد للمحاسبة، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.