مايا دياب تطلق تحدياً مختلفاً.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة اللبنانية مايا دياب تحدياً جديداً ومختلفاً على أغنيتها “أحلى كلام” من خلال مقطع فيديو قصير نشرته عبر تطبيق انستغرام.

وظهرت المغنية اللبنانية وهي تمارس رياضة نط الحبل، وتقوم بحركات سريعة بالحبلة، واستعرضت من خلاله لياقتها البدنية.

وأعلنت مايا من خلال المقطع عن “تحدي جديد على أغنية أحلى كلام يلا شاركوني بهالتحدي وفرجوني ابداعاتكن!”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع التحدي الجديد وأشاد العديد من متابعيها برشاقتها وطريقتها في الترويج لأغانيها الجديدة التي تعتمد فيها على التشويق والابتكار.

الجدير ذكره أن أغنية “أحلى كلام” باللهجة المصرية، وهي من كلمات ناصر الجيل وألحان محمود خيامي وتوزيع هادي شرارة.