بالصور – أحمد صلاح حسني يخفي ملامح إبنته يوم ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم أحمد صلاح حسني بيوم ميلاد ابنته في أجواء عائلية بسيطة داخل منزله.

وحرص النجم المصري على مشاركة متابعيه على انستغرام بصور من الاحتفال البسيط الذي أعده لابنته الصغيرة، وعمد على إخفاء ملامحها بالكامل كباقي النجوم.

واعتمد على طريقة طريفة في إخفاء وجهها بوضع يديها عليه وإخفاء ملامحها أمام قالب الحلوى، في حين نشر صورة تجمعه بها وهو يغمرها دون أن يظهر وجهها بوضوح أمام الكاميرا.

وتمنى لطفلته عيد ميلاد سعيد، وعلّق على الصورة: “كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي”.

يذكر أن النجم المصري شارك بعملين في السباق الرمضاني الماضي 2021، وهما مسلسلي: “هجمة مرتدة، وكوفيد25″، الأول مأخوذ عن ملفات المخابرات المصرية، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ومن بطولة أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وماجدة زكي.

أما المسلسل الثاني فكان من بطولة النجوم يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، راندا البحيري، وعماد رشاد وغيرهم، وهو سيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.