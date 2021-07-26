روبي هل تعود للتعاون مع طليقها المخرج سامح عبد العزيز؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسم المخرج سامح عبد العزيز مصير الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم” وقرر المشاركة به في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، على أن يبدأ التصوير مطلع شهر أكتوبر القادم، ولم يعرف بعد هل ستقدم زوجته السابقة روبي بطولة العمل مثلما حدث في الجزء الأول –الذي شهد انفصالهما – أم يتم استبدالها بنجمة جديدة ضمن سلسلة تغييرات منتظرة لتعويض النجوم الراحلين وبمقدمتهم الفنان محمود الجندي.

روبي لم تتعاون مع طليقها ووالد ابنتها الوحيدة طيبة المخرج سامح عبد العزيز منذ انفصالهما أثناء تصوير الجزء الأول من مسلسل “رمضان كريم” ولم تؤكد حتى الآن مشاركتها في الجزء الثاني علما أنها انتهت مؤخرا من تصوير مسلسلها الجديد “شقة ستة العين الثالثة” كما تستعد لتصوير أول فيلم يجمعها بالنجم أحمد حلمي، إضافة لاستكمال تصوير أغنيات ألبومها الجديد.

وبنفس الوقت لم يكشف سامح عبد العزيز عن القائمة الكاملة لنجوم الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم” وتم الاكتفاء بتأكيد التعاقد مع سيد رجب وريهام عبد الغفور وشريف سلامة وكريم عفيفي وسهر الصايغ كما انضم الفنان صلاح عبد الله لأبطال الجزء الجديد بديلا للفنان محمود الجندى، ولم يتم الإعلان عن الموقف النهائي لبقية نجوم الجزء الأول ومن بينهم نجلاء بدر وصبري فواز ومحمد لطفي.

وانتهى السيناريست أحمد عبد الله من كتابة الحلقات الخمس الأولى من العمل، وحسب مصادر من الشركة المنتجة تم الاتفاق على اضافة شخصيات جديدة للجزء الثاني، وجارى ترشيح نجوم ونجمات جدد للانضمام لبطولة المسلسل.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل “رمضان كريم” عرض فى رمضان 2017 وشارك في بطولته سيد رجب ومحمود الجندى وروبي وشريف سلامة وريهام عبد الغفور وكريم عفيفي ومحمد لطفي ونجلاء بدر وصبري فواز وسهر الصايغ تأليف أحمد عبدالله إخراج سامح عبد العزيز.