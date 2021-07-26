أمل بوشوشة حديث مواقع التواصل في عيد ميلادها.. وهكذا علقت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحولت مناسبة عيد ميلاد النجمة الجزائرية، أمل بوشوشة، إلى حدث مميز ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، إذ صعدت إلى قائمة الأكثر تداولاً (الترند)، بعدما حرص العديد من محبيها على معايدتها من خلال تدشين وسم “HappyBirthdayAmelBouchoucha”، والذي خلق لها السعادة، وجعلها تتفاعل مع الجمهور.

ولم تتوقف التهنئات لأمل بوشوشة بعيد ميلادها عند حدود المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، بل حرص عدد من أصدقائها من نجوم الفن على توجيه كلمات المحبة والثناء لها، من بينهم الفنانة كارمن لبس، التي كتبت عبر حسابها في “تويتر”، قائلة: “أمولة حبيبة قلبي عقبال المية صحة ونجاح ونجومية”، لترد عليها أمل، بقولها: “بفتخر بصداقتك يا أحلى نجمة”.

وكان من أبرز مهنئي أمل بوشوشة، أيضاً، النجمة سيرين عبدالنور، التي دونت تغريدة عبر “تويتر”، قائلة: “كل التمنيات الحلوة بعيدك أمولة وتحققي كل أحلامك بإذن الله”، لترد أمل، بتوجيه الشكر لها وتهنئتها بنجاح مسلسلها “دور العمر”، فكتبت: “سيرين حبيبي شكراً كتير ومبروك نجاح #دور_العمر وتبقي بهالتألق دايماً”.

في السياق ذاته، حرصت بوشوشة على توجيه الشكر لمتابعيها ومحبيها في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد وصولها للترند، الذي حمل التمنيات التي وصلتها من جميع المتابعين، حيث شاركته في تغريدة لها، وكتبت قائلة: “شكراً على التمنيات الصادقة وعلى الحب والدعم الدائم وعلى هديتكم لي التي أسعدتني كثيراً.. أنتم عائلتي الثانية”.

في السياق ذاته، حرصت بوشوشة على توجيه الشكر لمتابعيها ومحبيها في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد وصولها للترند، الذي حمل التمنيات التي وصلتها من جميع المتابعين، حيث شاركته في تغريدة لها، وكتبت قائلة: “شكراً على التمنيات الصادقة وعلى الحب والدعم الدائم وعلى هديتكم لي التي أسعدتني كثيراً.. أنتم عائلتي الثانية”.