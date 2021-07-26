فن ومشاهير

إليسا: "كل شي بتغنيه أصالة حلو"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشادت المطربة اللبنانية إليسا بصوت وأغاني المطربة السورية أصالة نصري.

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: " كل شي بتغنيه أصالة حلو وكله مواقف وإحساس".

لترد عليها أصالة فى تغريدة أخرى: "يا ست الإحساس صديقتي المثقفة الحبيبة".

وكشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عن ارتباطها عاطفيا، مشيرة إلى أنها تعيش حاليًا قصة حب، بعدما وجه لها أحد متابعيها سؤالا عبر "تويتر"، وجاء فيه: "هل تعيشين قصة حب؟".

وأجابت المطربة اللبنانية قائلة: "نعم"، مصحوبة في تعليقها بالكثير من القلوب.

الجدير بالذكر أن إليسا، أحيت يوم ١٧ يونيو الماضي، حفلا غنائيا بالعاصمة الرياض، وشاركها في نفس الحفل بالفقرة الثانية الفنان اللبناني وائل كفوري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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