إليسا: "كل شي بتغنيه أصالة حلو"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أشادت المطربة اللبنانية إليسا بصوت وأغاني المطربة السورية أصالة نصري.
وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: " كل شي بتغنيه أصالة حلو وكله مواقف وإحساس".
لترد عليها أصالة فى تغريدة أخرى: "يا ست الإحساس صديقتي المثقفة الحبيبة".
وكشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عن ارتباطها عاطفيا، مشيرة إلى أنها تعيش حاليًا قصة حب، بعدما وجه لها أحد متابعيها سؤالا عبر "تويتر"، وجاء فيه: "هل تعيشين قصة حب؟".
وأجابت المطربة اللبنانية قائلة: "نعم"، مصحوبة في تعليقها بالكثير من القلوب.
الجدير بالذكر أن إليسا، أحيت يوم ١٧ يونيو الماضي، حفلا غنائيا بالعاصمة السعودية الرياض، وشاركها في نفس الحفل بالفقرة الثانية الفنان اللبناني وائل كفوري.