كارول سماحة لـ سيرين عبد النور: "أسمع أصداء رائعة عن دور العمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة كارول سماحة، رسالة لصديقتها الفنانة سيرين عبد النور بعد تهنئة الأخيرة لها بعيد ميلادها.

وكتبت كارول، عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏شكرا كتير حبيبتي.. عم أسمع أصداء رائعة عن ‎(دور العمر) وكتير حابة أحضركن.. مبروك نجاحك ومبروك لكل فريق العمل".

وكانت سيرين عبد النور، هنأت كارول سماحة بعيد ميلادها، قائلة: "عقبال المية حبيبي، كل الحب والطمأنينة والنجاح تعيشيهن يوم عيدك وكل العمر يا رب.. عيد ميلاد سعيد ".

جدير بالذكر أن سيرين عبد النور، تشارك في بطولة مسلسل "دور العمر"، الذي يعرض على منصة "شاهد".

المسلسل بطولة عادل كرم، طلال الجردي، نوال كامل، سعيد سرحان، ومن إخراج سعيد الماروق.