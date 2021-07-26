جورج وسوف تحاصره الملايين في شهر واحد فقط.. “ياه عالزمن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُتابع النجم السوري جورج وسوف نشاطه الفني بعد إطلاق أحدث أعماله الغنائية، أغنية “ياه عالزمن” من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

وحققت أغنية “ياه عالزمن” أغنية أكثر من 10 ملايين مشاهدة بعد شهر من صدورها عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز في موقع “يوتيوب”.

وأغنية “ياه عالزمن” من كلمات أحمد المالكي والحان مصطفى شكري وتوزيع احمد امين، بينما الكليب من اخراج فادي حداد.

على صعيد آخر، أحيا سلطان الطرب مساء الجمعة حفل فني ناجح في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات حفلات صيف الرياض، وسط ترحيب واسع من الجمهور خاصة وأنه أول حفلات “أبو وديع” في السعودية.

وأحيا حفله في “السوبر دوم” في جدة، والذي يُعتبر أكبر “دوم” في العالم، وسط حضور جماهيري غفير من الجمهور السعودي الذي تفاعل مع أغنيات الوسوف ورددها عن ظهر غيب.

جدير بالذكر أن جورج وسوف عاد الى لبنان بعد حفل عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية.