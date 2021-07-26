ابنة شقيق الأميرة ديانا تتزوج قطب الموضة مايكل لويس في حفل فخم بإيطاليا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تزوجت الليدي كيتي سبنسر، ابنة شقيق الأميرة ديانا، من رجل الموضة والملياردير، مايكل لويس، في حفل فخم شمل أصدقاءهما وعائلاتهما في فيلا إيطالية ببلدة فراسكاتي.

حضر حفل الزفاف عدد من المشاهير والأرستقراطيين مع شقيقتي الليدي كيتي التوأم: إليزا وأميليا، والشخصية الاجتماعية وعارضة الأزياء البريطانية إيما كلير ثين، وزوجها رجل الأعمال كيولين ثين، ونجمة البوب البريطانية بيكسي لوت، وصديقها عارض الأزياء أوليفر شيشاير، وصابرينا زوجة النجم إدريس إلبا ونجم “ميد إن تشلسي”، مارك فانديلي.

حضر، أيضاً، أبناء زوجها لويس من زيجته السابقة، حيث أقامت الليدي كيتي (30 عاماً) علاقات قوية مع أطفال زوجها.

وارتدى الضيوف أزياء من دار الأزياء الشهيرة “دولتشي أند غابانا”، بما في ذلك كلير ثين.

وارتدت الليدي كيتي أيضاً فستان زفافها من العلامة الشهيرة الإيطالية، وفي وقت سابق من هذا العام، تم تعيينها سفيرة عالمية للعلامة التجارية، وقالت: “عندما أرتدي ملابسهم، أشعر بشغفهم، وأشعر بأنني النسخة الأفضل من نفسي”.

ورغم عدم نشر صور للحفل، فتردد أنها اختارت أيضاً ارتداء تاج الأميرة ديانا الذي ارتدته خالتها في حفل زفافها بكاتدرائية القديس بولس في 28 يوليو عام 1981.

وبعد انتهاء الحفل، أقامت كيتي ولويس وليمة وحفل رقص للضيوف، مع تشغيل الألعاب النارية.

وكان قد ارتبط اسم الليدي كيتي ولويس لأول مرة عام 2018، وتقدم للزواج منها في ديسمبر 2019، ويعتقد أن الثنائي التقيا من خلال صديق مشترك.

في وقت سابق من هذا العام، كشفت كيتي أنها ترغب في الاستقرار، وعيش حياة منزلية سعيدة.