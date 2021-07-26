هاني رمزي يدخل المنافسة السينمائية بفيلم “200 جنيه”.. وهذا موعد عرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يدخل الفنان المصري، هاني رمزي، المنافسة السينمائية التي أصبحت في أعلى مراحلها بوجود نجوم كبار من بينهم كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وتامر حسني، وذلك من خلال فيلمه “200 جنيه”.

وقررت الشركة المنتجة للفيلم، عبر بيان لها، أن الفيلم سيتم طرحه في السينمات للجمهور يوم 18 أغسطس المقبل، على أن تتم إقامة عرض خاص يحضره أبطال الفيلم وعدد من الشخصيات العامة ونجوم الفن.

وأضاف البيان أن الشركة تأمل أن ينال الفيلم طموحات الجماهير، لاسيما أنه لنجم من نجوم الكوميديا، يعود للسينما بعد غياب استمر قرابة 3 أعوام منذ آخر فيلم قدمه بعنوان “قسطي بيوجعني”.

وأوضح البيان أنه يجري العمل من جانب المخرج محمد أمين، وفريق عمله المساعد على إنهاء عملية مونتاج الفيلم داخل أحد الاستوديوهات بمنطقة المهندسين، فيما استقبلت بعض السينمات بوستر دعائياً للفيلم بشكل مبدئي كان عبارة عن ورقة مالية فئة 200 جنيه.

وفيلم “200 جنيه” يعتمد على 8 قصص مختلفة، بين الكوميدي والتراجيدي، وتظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، حيث يجسد الفنان أحمد رزق دور “مدرس ملتزم يعاني بعض ضغوط الحياة اليومية”، أما الفنانة نيللى كريم فستظهر في دور “راقصة”.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته هاني رمزي، نيللي كريم، إسعاد يونس، خالد الصاوي، أحمد رزق، ملك قورة، ومي سليم، وعدد من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف.