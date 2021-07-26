فيديو – نيللي كريم ترقص برشاقة على المسرح وتُحدث ضجة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاعلت الفنانة المصرية نيللي كريم خلال حضورها حفل النجم مصطفى قمر في الساحل الشمالي، حيث أطلت وهي ترقص على أنغام أغانيه وصعدت بجانبه على المسرح، وشاركته الغناء.

وشارك النجم المصري متابعيها عل تطبيق انستغرام بمجموعة من مقاطع الفيديو لمشاركة نيللي في حفله، وعلق عليها: “نورتيني يا نيللي”.

وظهرت النجمة المصرية بملابس صيفية باللون الأبيض، وكانت ترقص بكامل رشافتها وتتفاعل مع أغنية “حبك نار”، وذلك بعد لقاء الثنائي مرة أخرى بعد ثنائيتهما في فيلم “حبك نار” عام 2004، وشاركت أيضاً نيللي في غناء “الليلة دوب” والرقص على انغامها بمرح وسعادة.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع النجميّن على المسرح ونالت مساركة نيللي اعجاب الآلاف منهم، الذين أشادوا بعفويتها وعلاقة الصداقة الاي تجمعها بالمطرب المصري التي انعكست بأجواء ايجابية ممبزة على المشاهدين.

يذكر أن نيللي تشارك خلال الفترة الحالية في العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم “30 مارس” مع كل من الفنان أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني، كما تشارك في فيلم جديد يحمل عنوان “العميل صفر”. كما انضمت أخيراً لفريق عمل فيلم “صقر وكناريا” أمام النجمين أحمد عز وماجد الكدواني.