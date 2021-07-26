أروى تهاجم هؤلاء المشاهير وتنتقد ما يقومون به

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت الفنانة اليمنية أروى عن غضبها واستيائها الشديد من بعض المشاهير الذين ينقلون تفاصيل حياتهم الشخصية من زواج وطلاق عبر السوشيال ميديا، وقامت بانتقادهم وإجراء مقارنة بينهم وبين الفنانين قديما حيث كانت الحياة الشخصية بعيدة عن الرأي العام.

وشاركت أروى مقطع فيديو عبر حسابها في سناب شات قالت فيه “أريد أن أخبركم عن موضوع يشغل اهتمامي، لماذا كل الناس التي تظهر على السوشيال ميديا الآن تُخبر الجميع بأسرارها؟ سواء حدث معها طلاق أو زواج، حتى زمان الفنانين لما كانوا يتطلقوا ما كنا نعرف يعني في ناس للحين ما يعرفوا اذا سعاد حسني وعبدالحليم حافظ تزوجوا وتطلقوا او لا ما حد يعرف”.

وأضافت: “الآن تظهر الفنانة أو البلوغر إذا اتزوجت أو أطّلقت تُخبر الجميع، وأشعر أنَّها تُخبر السوشيال ميديا بطلاقها قبل ما تُخبر أهلها، وهذا شيء غير لطيف وغير صحيح”، وسخرت من الأمر قائلةً: “مع الوقت إذا أحد سأل تلك الفنانة عن سبب طلاقها تُخبرهم بأنَّه لا يوجد بينهما نصيب، بدلاً من الردود، وإظهار حياتهم الشخصية أمام السوشيال ميديا”.

وتابعت انتقادها: “المتابعون ليس لهم الحق في معرفة حياتنا الشخصية، وأنَّ تلك الحياة ملكٌ لنا نحن فقط، وأنَّ معظم المشاهير الذين يُبرزون حياتهم أمام الناس، ليسوا سعداء بل يعكسون لكم صورةً غير الواقع الذين يعيشونه”.

واختتمت هجومها: “أنا إذا زعلت من أخويّ لن أُخبر أصدقائي بهذا الأمر، فكيف ليّ من إخبار العالم كله، احتفطوا بأسراركم داخلكم”.