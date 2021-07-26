أحمد الفيشاوي يستذكر والده بصور عائلية ورسالة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم أحمد الفيشاوي الذكرى الثانية لرحيل والده النجم فاروق الفيشاوي بعد صراع مع مرض السرطان، معبراً عن شوقه الكبير له ولوجوده في حياته مجدداً.

وتشر الفيشاوي عددا من الصور التي تجمعه بوالده من مراحل عمرية مختلفة، أظهرت علاقة الصداقة التي كانت تجمعه بالراحل وكتب في تعليقه: “ذكرى سنوية الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.. شكرا على كل مرة ساعدتني فيها، شكرا على تعليمي، شكرا على تربيتي، شكرا على كرمك وحنانك مع كل الناس”.

وتابع رسالته: “أحبك أبي.. الفجوة اللي في قلبي هتقعد تكبر لحد ما اشوفك بخير.. وحشتني يا أصيل يا محترم.. اه وأخيرا شكرا على فرحتك بيا”.

يذكر أن النجم الكبير رحل عن عالمنا عام 2019 بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز ال 67 عاما.