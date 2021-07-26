أزمة دياب ونصر محروس.. اتهامات متبادلة "على الهواء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طفت أزمة جديدة على الساحة الفنية في مصر مؤخراً بطلها الفنان دياب والمنتج نصر محروس.

واتهم دياب، الذي حقق نجاحاً كبيراً على المستوى الدرامي خلال الفترة الأخيرة، المنتج نصر محروس، صاحب شركة "فري ميوزك"، بمنعه من الغناء، عبر إقامة دعوى قضائية ضده في المحاكم.

ووصف دياب، في تصريحات صحفية، العقد الموقع بينه وبين شركة "فري ميوزك" بأنه "عقد عبودية واحتكار".





وأرجع دياب سبب غيابه عن الساحة الغنائية إلى "وقوف المنتج نصر محروس في طريقه ومنعه من الغناء".

في المقابل، رد المنتج ومهندس الصوت هاني محروس على اتهامات دياب قائلاً إن شقيقه المنتج نصر محروس لم يتعمد تعطيله عن العمل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "دياب يقول براحته اللي هو عايزه طبعاً، لكن كل عقود المحترفين لازم تكمل بطريقة مظبوطة، مينفعش لاعب كورة بعد ما يكبر ويبقى مهم يسيب النادي، وما يبقاش لحد حاجة عنده".

وأضاف: "نصر محروس عمل لدياب 27 أغنية، 9 منها اتصوروا فيديو كليب. خلال 14 سنة كان موجود فيها في الشركة، عمل ألبومين و5 أغنيات منفردة، بس حضرتك متحسبليش 4 سنين أيام الثورة محدش اشتغل فيهم، واتهدروا من عمرنا كفنانين".

وتابع: "عشان نصنع لدياب قاعدة جماهيرية كبيرة دي قعدت معانا فترة، لم نتعمد تعطيله على الفاضي، والفترة اللي كان دياب قاعد فيها جوه الشركة ما بيشتغلش كان أخوه الكبير نصر محروس عامل له مرتب شهري زي أي حد من إخواته المسؤولين في رقبته".