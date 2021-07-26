تعيش قصة حب وتمتلك منزلا في باريس.. أسرار جديدة عن إليسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن بعض الخفايا في حياتها الشخصية في حوارها مع متابعيها عبر حسابها في "تويتر".

وأكدت إليسا أنها تمتلك منزلاً في باريس، لكنها لا تفكّر في الاستقرار بعيداً عن لبنان.

وعن الأوضاع السياسية في بلدها قالت: "أؤمن بقدرة لبنان على التعافي من الأزمة الحالية، ولا أطمح لأي منصب سياسي، لأنني قوية من مكاني كفنانة، وكل ما يهمني أن نعيش في سلام بدون فساد".

وحول حياتها العاطفية قالت: "أعيش قصة حب في الوقت الحالي، وحكمتي المفضلة هي اغتنم الفرصة".

وعن رأيها في ريما الرحباني، ابنة الفنانة الكبيرة فيروز قالت: "فيروز للكل، نهاد حداد هي والدة ريما الرحباني، لكن فيروز أمنا كلنا".

وأضافت: "لا يهمني ما تفعله ريما الرحباني، لكن مَن تكون والدته أسطورة لا يمكنه التصرف بتلك الطريقة احتراماً لتاريخها وصورتها".

وكشفت إليسا في حوارها عن رأيها في الفنانة أحلام وأعمال أصالة الغنائية قائلة: "بموت في أحلام، ملكة، وكل أغاني أصالة رائعة ومليئة بالمواقف والأحاسيس".

وبسؤالها عن تصوير أغنيات جديدة من ألبومها الأخير "صاحبة رأي" قالت: "ألبوم (صاحبة رأي) تم طرحه في ظروف صعبة، ولن أصور أي أغنية أخرى منه، وقررت التركيز على مشروعات جديدة".

