عمرو واكد يثير الجدل بنصيحته للشعب التونسي بعد قرارات قيس سعيد!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 يوليو 2021 08:43 صباحاً - أثار الفنان المصري عمرو واكد الجدل بين متابعيه بعد توجيهه نصيحة الى الشعب التونسي في اعقاب القرارات الاخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد.
فقد كتب عمرو واكد في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا “نصيحة الى الشعب التونسي: اعزلوا رئيسكم المنقلب وحاكموه وعاقبوه اشد عقاب.”.
وقد اثارت التعريدة تفاعلا من بعض متابعي عمرو سعد حيث اكد معظمهم أنهم يؤيدون قرارات الرئيس التونسي والتي جاءت لحماية البلاد من الحرب الاهلية.
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