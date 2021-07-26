والدة هيا الشعيبي تصدم المتابعين في اول ظهور لها.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 26 يوليو 2021 08:43 صباحاً - شاركت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مقطع فيديو لوالدتها للمرة الأولى وقد أثار ظهور والدة هيا الشعيبي تفاعلا واسعا من المتابعين الذين ابدوا أعجابهم بوالدتها مؤكدين عدم وجود تشابه بينهما أطلاقاً غير ان اكثر ما لفت الانظار ظهورها أصغر من عمرها ما جعل البعض يتساءل ان كانت والدتها او شقيقتها.

وفي الفيديو بدت والدة هيا الشعيبي مختلفة كثيراً عنها، فلم ترث هيا الشعيبي ملامحها ابداً، بل ظهرت كأنها شقيقتها خاصة أنها لا تبدو كبيرة في السن على الأغلب.

وجاءت التعليقات: “ما شاء الله كأنها اختها مو أمها”، ” مستحيل م اعتقد يمكن اختها لان احس عمرها قريب لهيا” و “ام مين بنت مين انا مين علموني” و “مستحيل م اعتقد يمكن اختها لان احس عمرها قريب لهيا”.

وكانت هيا الشعيبي من قبل نشرت صوراً لوالدتها مرتدية الحجاب، وعلقت عليها: “أمي حبيبتي هي تاج الراس، صج ليه عصبت ازفني علي بالها وانا اصغيره ليلحين بس اتم امي دم خفيف وجميلة.”

وكانت هيا الشعيبي قد تحدثت في لقاء سابق مع الاعلامي صالح الراشد عن والدتها قائلة انها جميلة وان اصولها من النجف وقالت “افتخر وانا اقولها ان امي من النجف وهي اتولدت وعاشت في الكويت”.