شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض "200 جنيه".. أعمال فنية استمدت أسماءها من النقود أبرزهم سلفني 3 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج محمد أمين تصوير مشاهد فيلمه الجديد "200 جنيه" الذى يعتمد على البطولة الجماعية ويضم عددا كبيرا من الفنانين، حيث تدور أحداثه حول "جمعية" مسئولة عنها الفنانة إسعاد يونس ويشترك فيها عدد كبير من سكان المنطقة الشعبية التي تقطن فيها، وسرق منها 200 جنيه وتمر على كل أشخاص الفيلم، ويظهر من اسم الفيلم اعتماد قصته علي النقود، والتي جعلت منها الدراما المصرية من قبل مادة غنية استمدت منه العديد من أسماء أو أحداث أعمال فنية، نذكرها خلال التقرير التالي:





سلفني 3 جنيه

تدور أحداث الفيلم حول عثمان عبد الباسط رجل نوبي يعمل في إحدى المدارس، يحاول أن يدبر ثلاث جنيهات من أجل تسديد رهن منزله الذي استحق موعد سداده، وإلا سيخسر منزله، ومن هنا يحاول التنقل من عمل للأخر، ومن فرصة للثانية في سبيل الحصول على الثلاث جنيهات، وهو من بطولة علي الكسار وبهيجة المهدي وزكي إبراهيم وزوز نبيل، تأليف وإخراج توجو مزراحي.





مليون جنيه

يحكي الفيلم قصة زمرد أغا الذي يترك إرثًا يقدر بمليون جنيه، والورثة هم مختار ومرزوق والست عائشة ووفاء، ولكن للحصول على اﻹرث يُشترط أن يكون الشخص الأقرب له هو الوصي على بقية الورثة، وهذا الشخص هو فلافل المتسولة، والتي يتم العثور عليها وإبلاغها بأمر الإرث وأنها الوصية على بقية الورثة، وعلى فلافل التصرف وتعرف نوايا بقية الورثة غير الأخلاقية التي ينوون تحقيقها بعد استلامهم النقود، وتتطور العلاقة بينها وبين حسني الذي أحبته، الفيلم من بطولة نعيمة عاكف وشكري سرحان ومحمود شكوكو، تأليف وإخراج حسين فوزي.





الخمسة جنيه

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي من الفانتازيا عن قصة ورقة بنكنوت من فئة الخمسة جنيهات، وقد ملت حياة الخزينة التي يحبسها فيها صاحبها البخيل، فتهرب إلى حيث يعثرعليها كناسٌ فقير ثم تنتقل من يده إلى يد غيره، حتى تصل إلي يد الشاب مستقيم فكانت سببًا في إسعاده ،ولكنها تضيق بالسجن في محفظته، فتحن إلى حياة الحرية مرةً أخري، وهو من بطولة محسن سرحان وزوزو نبيل وعبد الفتاح القصري، تأليف السيد بدير، إخراج حسن حلمي.





كيف تخسر مليون جنيه

دار المسلسل حول فتاة ثرية، ترفض الزواج لاعتقادها أن الكل يطمع في ثروتها، لذلك تقوم بنشر إعلان في الصحف عن رغبتها في الزواج من شاب فقير، فيتقدم لها (حمزة) الشاب المعدم، فتعجب به وتتزوجه، حتى تحدث مفاجأة تغير مجرى الأحداث، والعمل من بطولة عادل إمام نبيلة عبيد ويوسف وهبي وهالة فاخر وحسن حسني ومحمد صبحي، تأليف بهجت قمر، إخراج عادل صادق.





فكرة بمليون جنيه

يحكي المسلسل قصة “علاء” الذي يقوم بعمل معادلة بدبلوم الصنايع لدخول كلية الهندسة، بكنه لا يتمكن بسبب مجموعه، لكن الظروف تجعله يصل لفكرة تمنحه مليون جنيه، خاصة بعد التشجيع الذي وجده من صديقه المعيد بكلية آداب قسم علم النفس، المسلسل بطولة علي ربيع و صابرين وصلاح عبد الله وسهر الصايغ وكريم عفيفي، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.