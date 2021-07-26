سيرين عبد النور توجه رسالة لأمل بوشوشة بمناسبة عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة سيرين عبد النور، رسالة لصديقتها الفنانة أمل بوشوشة بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت سيرين، عبر حسابها على موقع "تويتر": "كل التمنيات الحلوة بعيدك أمولة.. وتحققي كل أحلامك بإذن الله".

جدير بالذكر أن أمل بوشوشة من مواليد ٢٤ يوليو ١٩٨٢، وولدت في وهران غرب الجزائر وترعرعت على محبة الفن والموسيقى، وبعد انتهائها من المرحلة المدرسية، غادرت أمل الجزائر إلى فرنسا من أجل إكمال دراستها الجامعية وحصلت على شهادة في "العلوم الإنسانية".

تزوجت في التاسع من أغسطس 2015 من رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة، الذي يعتبر من أثرياء بلدة النبطية الجنوبية، ويعمل بين الغابون في أفريقيا ولبنان، وأقيم حفل زفافها في إحدى الفنادق في العاصمة بيروت، وفي السابع من أبريل عام 2017 رزقت بمولودتها الأولى وأطلقت عليها اسم "ليا".