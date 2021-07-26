العائلة المالكة السويدية تنشر صورة عائلية جديدة لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 يوليو 2021 07:34 صباحاً - أصدرت العائلة المالكة السويدية صورة عائلية صيفية جديدة، بعد أن أجبرت العائلة المالكة على الانفصال لأكثر من عام بسبب حالة الطوارئ الصحية العالمية.

عام على لم الشمل



وبحسب موقع "Royal central" التقطت الصورة الجديدة هذا الشهر في حدائق قصر سوليدين - المنزل الصيفي الخاص بالعائلة المالكة في جزيرة أولاند.



مع إصدار الصورة قال الديوان الملكي: "معًا في أولاند مرة أخرى! إنه لم شمل طال انتظاره للعائلة المالكة، التي بعد وقت طويل في أماكن مختلفة، يمكنها الآن التجمع مرة أخرى في جزيرة الشمس والرياح."

ولية العهد الأميرة "فيكتوريا"، الأميرة "صوفيا" وزوجها الأمير "كارل فيليب"، الأمير "جوليان"، الأمير "غابرييل"- الصورة من موقع New my royals

تفصيل الصورة



في الأعلى من اليسار إلى اليمين: ولية العهد الأميرة "فيكتوريا"، الأميرة "صوفيا" وزوجها الأمير "كارل فيليب".



ومن الأبناء: الأمير "جوليان"، الأمير "غابرييل"، الأميرة "ليونور"، الأمير "أوسكار" والأميرة "أدريان".



أما في الأسفل - من اليسار إلى اليمين: الملك "كارل السادس عشر غوستاف"، الملكة "سيلفيا"، الأمير "دانيال" زوج ولية العهد، وأخيرًا، الأميرة "مادلين" وزوجها "كريس أونيل".



ومن الأبناء: الأميرة "إستل"، الأمير "ألكساندر" والأمير "نيكولاس".



تُظهر الصورة العائلة المالكة بأكملها بالإضافة إلى كلب الملك والملكة "براندي"، و"ريو" كلب ولية العهد.







ولية العهد الأميرة "فيكتوريا"، الأميرة "صوفيا" وزوجها الأمير "كارل فيليب"، الأمير "جوليان"، الأميرة "إستل"، الأمير "ألكساندر"- الصورة من موقع New my royals

أحدث صورة للعائلة المالكة



تُعد هذه الصورة هي أول صورة عائلية كاملة يتم إصدارها منذ نشر الصورة في صيف عام 2017. في ذلك الوقت، كانت العائلة المالكة أصغر بكثير حيث لم يكن الأمير "غابرييل" والأميرة "أدريان" والأمير "جوليان" قد ولدوا بعد.



وفي العام الماضي لم تتمكن العائلة من التجمع بسبب قيود كورونا، حيث كانت الأميرة "مادلين"، أصغر أبناء الملك "كارل السادس عشر غوستاف" والملكة "سيلفيا" الثلاثة، تقيم في فلوريدا مع زوجها "كريس أونيل" وأطفالهما الثلاثة؛ الأميرتان "ليونور" و"أدريان" والأمير "نيكولاس". فبسبب قيود السفر الموضوعة لمكافحة COVID-19، لم تتمكن الأسرة من العودة إلى السويد في عام 2020.



ومع تطعيم كل من الأميرة "مادلين" وزوجها الآن، سافرت إلى السويد في وقت سابق من هذا الشهر. من المتوقع أن يبقوا لفترة طويلة قبل أن تبدأ "ليونور" وشقيقها "نيكولاس" المدرسة هذا الخريف.