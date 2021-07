كانيي ويست ينهار بالبكاء أمام كيم كارداشيان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 يوليو 2021 07:34 صباحاً - شعر المغني "كانيي ويست" بالحزن الشديد بسبب فقدان عائلته بعد طلاقه من زوجته السابقة "كيم كارداشيان"، حيث ظهر مغني الراب وهو يسقط على ركبتيه منهارًا بالبكاء أمام طليقته وآلاف المعجبين في حفل الاستماع لألبوم Donda أثناء أدائه أغنيته الجديدة "Love Unconditionally" (حب غير مشروط) التي تناولت انفصاله عن "كيم" وانتهاء زواجه.



وفي هذه اللحظات، لم يتمالك "كانيي ويست" دموعه أثناء ترديده كلمات الأغنية، حيث أخبر المستمعين بصراحة أنه "يفتقد عائلته".



مشاعر متبادلة



وبحسب موقع "BCK online" حرصت "كيم كارداشيان" على دعم طليقها في الكشف عن ألبومه الجديد، وذلك من خلال حضورها مع أطفالها الحفل، الذي أقيم في استاد مرسيدس بنز في أتلانتا.



كما شاركت أيضًا مشاعرها حول طلاقها من "كانيي ويست"، حيث أشارت لأبوة "كانيي" لأطفالها الأربعة خلال لقاء خاص مع "آندي كوهين" حول برنامج Keeping Up With The Kardashins. أعلنت نجمة KUWTK: "سأكون إلى الأبد من أكبر المعجبين بـ"كانيي". إنه والد أبنائي، وسيكون دائمًا من العائلة."



وأضافت: "لدينا علاقة أبوة مشتركة رائعة، ولدي الكثير من الاحترام له، كان هذا صديقي في المقام الأول، لفترة طويلة، لذلك لا أرى أن ذلك سيختفي."



ردود فعل واسعة على السوشيال ميديا



تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لـ"ويست" وهو ينهار باكيًا في الحفل، بينما لم يصدر أي تصريح رسمي من "كيم" بشأن بكاء طليقها "كانيي ويست" في الحفل.

طلاق "كيم كارداشيان" و"كانيي ويست"



تقدمت "كيم كارداشيان" بطلب الطلاق من "كانيي ويست" في وقت سابق من هذا العام بعد قرابة سبع سنوات من الزواج.

أبناء "كيم" و"كانيي"



لدى "كانيي ويست" و"كيم كارداشيان" ولدان هما "بسالم" و"سانت" وابنتان هما: "نورث" و"شيكاغو".