بريانكا شوبرا تشاهد حفل افتتاح الأولمبياد بهتاف صاخب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 يوليو 2021 07:34 صباحاً - كانت "بريانكا شوبرا" من بين ملايين المشاهدين الذين شاهدوا حفل افتتاح أولمبياد طوكيو من منازلهم، وهتفت لفريق اللاجئين وكذلك فريق الهند.

بريانكا تشجع من خلال إنستغرام



وبحسب موقع "Hindustan Times" توجهت "بريانكا شوبرا" إلى Instagram لتظهر حماستها لأولمبياد طوكيو، حيث نشرت صورة لنفسها وهي تشاهد الحفل من منزلها في لندن، وكتبت: "أنا جالسة أمام تلفازي أشاهد افتتاح الألعاب الأولمبية التي تجري الآن في طوكيو والمزاج حزين، لكن اللحظة تُشعر بالحنين إلى الماضي. نعلم جميعًا أن الألعاب لا تشبه أي شيء شهدناه من قبل، مع منافسة أفضل الرياضيين في العالم على فخر بلادهم. قد تكون الساحات بدون جمهور، لكن هتافاتنا لن تتوقف، لا يهم أين نحن."



كما شاركت "بريانكا" تمنياتها الطيبة للرياضيين، قائلة: "حظاً سعيدًا لجميع المشاركين. اعلم أنكم تقدمون شيئًا للعالم المحاصر ليهتف من أجله."



"كل التوفيق لفريق اللاجئين الأولمبي ... أنا أبتهج من أجلكم! إن وجودكم يرسل رسالة أمل قوية إلى العالم."



"حظًا سعيدًا #TeamIndia! أنا أبتهج لكل فرد منكم!"



كما أرسلت "بريانكا" تهنئة للملاكمة الهندية "ماري كوم" - التي جسدت "بريانكا" شخصيتها في سيرتها الذاتية.



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افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية



أضاءت نجمة التنس اليابانية "نعومي أوساكا" الشعلة الأولمبية، معلنة البداية الرسمية لألعاب طوكيو 2020. كما أشاد المنظمون بالعاملين في المجال الطبي حيث سار الرياضيون من جميع أنحاء العالم في استاد شبه فارغ، بابتسامات مخفية خلف الأقنعة لأول مرة.

معارضات لإقامة دورة الألعاب



شهد الحفل غيابات كبيرة، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق "شينزو آبي"، الذي جذب دورة الألعاب إلى طوكيو. كما بقي كبار الرعاة بعيدًا، مما يسلط الضوء على المعارضة القوية للحدث في اليابان المنهكة من فيروس كوفيد، حيث تظاهر مئات الأشخاص حول المكان وهم يهتفون "أوقفوا الألعاب الأولمبية".