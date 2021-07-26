شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يحيي حفلاً غنائيًا فى الساحل الشمالى..30 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مطرب الراب الشهير ويجز لإحياء حفل غنائي، يوم الجمعة 30 يوليو، في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يقدم "ويجز" في الحفل باقة من أشهر أغانيه، مثل:"دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، علي بابا، سكرتي، وغيرها.

وكان مطرب الراب "ويجز" قد طرح أحدث أعماله الغنائية يوم 17 يوليو، والتي تحمل اسم "عفاريت الأسفلت” وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب”.

وفي وقت سابق كشف ويجز عن الممثل المفضل بالنسبة له من خلال الفقرة التي خصصها للرد على أسئلة متابعيه عبرخاصية القصص المصورة بحسابه على انستجرام، وردًا على سؤال أحد متابعيه عن نجمه المفضل، قال ويجز "كتير جدا بس أول واحد جه في بالي الفنان عمرو عبد الجليل".

ليعلق الفنان عمرو عبد الجليل على رد ويجز، بطريقته الكوميدية المعتادة، فى تدوينه أخرى عبر صفحته على "فيس بوك"، "شكرا ويجز.. نفسي اعمل معاك دويستو وجها لشخص".