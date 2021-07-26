نضال الاحمدية تكشف عن زواج نجوى كرم من شخصية خليجية هامة!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:43 صباحاً - كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أن الفنانة نجوى كرم سوف تدخل القفص الذهبي قريبا، حيث سترتبط بشاب “مثقف وراقي وغني” كما وصفته، مشيرة إلى أنه صديق لها، و”أكثر أهمية” من زوجها السابق المنتج يوسف حرب.

ووضفت نضال الأحمدية، خلال مقابلتها ضمن “سؤال محرج” الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة، الزوج المستقبلي لنجوى كرم بأنه “شاب من احلى الشباب واكثر الشباب المثقفين ومرتب وكلاس وغني وأهم منها مش مثل يوسف حرب”، في إشارة الى طليقها السابق.

غير ان نضال الاحمدية رفضت الكشف عن شخصية زوج نجوى كرم المستقبلي غير انها لمحت الى انه شخصية خليجية هامة لافتة إلى أنهما يتحضران لإقامة حفل زفاف كان من المفترض أن يقام قي وقت سابق إلا أن فيروس كورونا كان سببا في تأجيل الموعد.

على الصعيد الفني، طرحت نجوى كرم منذ ساعات الكوفر الخاص بأغنيتها الجديدة والتي ستحمل إسم “مغرومة 2” وقيل أن إعلان الزواج سيتم من خلال الفيديو كليب الخاص بالأغنية والتي هي امتداد للنسخة الأولى التي صدرت منذ أكثر من 20 سنة ووقتها كانت تعيش أجمل أيام حياتها بزواجها الأول.

يذكر أن نجوى كرم كانت متزوجة من متعهد الحفلات “يوسف حرب” منذ أكثر من 20 سنة ولم يستمر هذا الزواج سوى لمدة سنتين بسبب ضغوطات العائلة. وكانت نجوى والتي تنتمي للديانة المسيحية قد تزوجت من يوسف الذي هو من الديانة المسلمة، ووقفت بوجه عائلتها دفاعاً عن حب حياتها، إلا أن الثنائي انفصلا بسبب الضغوطات الكبيرة من عائلة الطرفين.