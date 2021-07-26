شكرا لقرائتكم خبر عن زوج لعوب ومذيع استقصائى.. كريم عبد العزيز يناقش الخلافات الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر خلال أعمال النجم كريم عبد العزيز، اهتمامه بمناقشة الخلافات الزوحية، حيث إنها من أهم المشكلات في أي مجتمع، ما دفعه لتقديمها في إطار كوميدي بسيط، ولم تفشل الكوميديا عن التعبير عن ذلك الموضوع فتلك المعالجة مضمونة، بالإضافة إلي قدرة كريم عبد العزيز علي إقناع الجمهور بكل ما يقدمه، نظرا لأدائه البسيط والمتقن في تقديم شخصياته، ومن خلال شخصيتين تناول تلك الخلافات، وهما:





الزوج الخائن

ناقش خلال فيلم "نادي الرجال السري" مشكلة الخيانة الزوجية في إطار كوميدي، من خلال شخصية الزوج اللعوب الخاين، حيث دارت أحداث الفيلم حول “ادهم” طبيب الأسنان والزوج الذي يتصنع المثالية أمام زوجته طوال الوقت، ولكنه في داخله زوج لعوب، مما يدفعه إلي عمل مكان يجتمع فيه الرجال، يطلقون عليه (نادي الرجال السري)، حيث يساعد أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وابتكار حيل مختلف لخيانة الزوجات دون علمهن، وذلك عقب أن تتصاعد علاقته مع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من عشر سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة.

الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز وغادة عادل وماجد الكدواني ونسرين طافش وبيومي فؤاد، تأليف أيمن وتار، إخراج خالد الحلفاوي.