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شكرا لقرائتكم خبر عن زوج لعوب ومذيع استقصائى.. كريم عبد العزيز يناقش الخلافات الزوجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهر خلال أعمال النجم كريم عبد العزيز، اهتمامه بمناقشة الخلافات الزوحية، حيث إنها من أهم المشكلات في أي مجتمع، ما دفعه لتقديمها في إطار كوميدي بسيط، ولم تفشل الكوميديا عن التعبير عن ذلك الموضوع فتلك المعالجة مضمونة، بالإضافة إلي قدرة كريم عبد العزيز علي إقناع الجمهور بكل ما يقدمه، نظرا لأدائه البسيط والمتقن في تقديم شخصياته، ومن خلال شخصيتين تناول تلك الخلافات، وهما:
الزوج الخائن
ناقش خلال فيلم "نادي الرجال السري" مشكلة الخيانة الزوجية في إطار كوميدي، من خلال شخصية الزوج اللعوب الخاين، حيث دارت أحداث الفيلم حول “ادهم” طبيب الأسنان والزوج الذي يتصنع المثالية أمام زوجته طوال الوقت، ولكنه في داخله زوج لعوب، مما يدفعه إلي عمل مكان يجتمع فيه الرجال، يطلقون عليه (نادي الرجال السري)، حيث يساعد أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وابتكار حيل مختلف لخيانة الزوجات دون علمهن، وذلك عقب أن تتصاعد علاقته مع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من عشر سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة.
الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز وغادة عادل وماجد الكدواني ونسرين طافش وبيومي فؤاد، تأليف أيمن وتار، إخراج خالد الحلفاوي.
كريم عبد العزيز والكدوانى
المذيع الإستقصائي
من خلال تجسيده في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، حيث تناول المشاكل الزوجية ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقى ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها فى الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.
وفى التاريخ المحدد يتم بث مباشر للاحتفال بتمزيق آخر قسيمة زواج للمذيع المشهور "كريم عبدالعزيز" وزوجته أخصائية علاقات زوجية "دينا الشربيني"، وأثناء الاحتفال يفاجئ الجميع بفيروس أصاب أنظمة الكمبيوتر واختفاء جميع قسائم الزواج، ويطرح الفيلم أخطر سؤال يمكن أن يطرح على أى زوجين، بعد مرور عدة سنوات من زواجك هل إذا اتيحت لك فرصة الاختيار، هل ستختار نفس شريك حياتك؟.
والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.
كريم عبد العزيز