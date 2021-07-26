سمية الخشاب عن"الفلوس": "من أكتر الحاجات اللي بتجيب السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن رأيها في الأموال، وهل تجلب السعادة أم لا.

وردا على سؤال لأحد متابعيها جاء فيه: "هل الفلوس بتجيب السعادة يا سمسومة؟"؛ كتبت الخشاب، عبر حسابها على موقع "تويتر": "طبعا ده هي من أكتر الحاجات اللي بتجيب السعادة".

من ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وعُرض العمل في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب مؤخرا فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".